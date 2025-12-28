الأحد   
   28 12 2025   
   7 رجب 1447   
   بيروت 20:02
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلن إجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويصفها بـ”البناءة”

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      بريطانيا وألمانيا توقّعان عقدًا بقيمة 52 مليون جنيه لشراء نظام مدفعية متطور وسط تصاعد التسلّح الأوروبي

      بريطانيا وألمانيا توقّعان عقدًا بقيمة 52 مليون جنيه لشراء نظام مدفعية متطور وسط تصاعد التسلّح الأوروبي

      قوات الاحتلال تعتقل 5 شبان سوريين خلال توغل عسكري في ريف القنيطرة الجنوبي

      قوات الاحتلال تعتقل 5 شبان سوريين خلال توغل عسكري في ريف القنيطرة الجنوبي

      خريس من برج رحال: الإنقسام الداخلي هو الأخطر على بلدنا

      خريس من برج رحال: الإنقسام الداخلي هو الأخطر على بلدنا