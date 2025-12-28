الأحد   
    الشيخ قاسم: العلاقة بين حزب الله وحركة أمل قوية ومتينة وسنبقى يداً واحدة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      بالفيديو | عودة الحياة الى مجرى نهر الزهراني بعد فراق طويل

      الشيخ قاسم: نزع السلاح مشروع اسرائيلي وأي حل في لبنان مرتبط بتنفيذ العدو للاتفاق

      الشيخ قاسم: لينفذ العدو الاتفاق ويوقف خروقاته بعدها نناقش “استراتيجية الأمن الوطني” لما فيه مصلحة لبنان وقوته

