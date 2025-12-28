الأحد   
   28 12 2025   
   7 رجب 1447   
   بيروت 12:16
    إعلام العدو: الجيش الإسرائيلي درس إمكانية تجنيد أبناء العمال الأجانب المقيمين في “إسرائيل” بسبب نقص الجنود

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      روسيا تقصف كييف قبيل لقاء زيلينسكي ترامب وتوجه تحذيراً لأوروبا

      الخارجية اللبنانية تؤكد دعمها الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها

      المفتي قبلان: ما يجري ناحية أرض الصومال كارثة تقسيمية تساوي بآثارها المستقبلية وعد بلفور وخرائط سايكس بيكو

