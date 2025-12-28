الأحد   
   28 12 2025   
   7 رجب 1447   
   بيروت 09:08
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار : نجاة عائلة في بلدة كفرشوبا بعد استهداف منزلها برشقات رشاشة اطلقها موقع العدو في “رويسات العلم”

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      نجاة عائلة في بلدة كفرشوبا من رشقات رشاشة اطلقها موقع العدو في “رويسات العلم”

      نجاة عائلة في بلدة كفرشوبا من رشقات رشاشة اطلقها موقع العدو في “رويسات العلم”

      الأمين العام لحزب الله يتحدث عصر اليوم في ذكرى رحيل الحاج ابو سليم ياغي

      الأمين العام لحزب الله يتحدث عصر اليوم في ذكرى رحيل الحاج ابو سليم ياغي

      نتنياهو يتوجه لأميركا لبحث ملفات المنطقة مع ترامب

      نتنياهو يتوجه لأميركا لبحث ملفات المنطقة مع ترامب