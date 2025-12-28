الأحد   
    الدفاع المدني في رفح: نواجه أوضاعاً إنسانية شديدة القسوة وتردنا نداءات استغاثة متواصلة من نازحين جراء العاصفة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      بورما | بدء الاقتراع بانتخابات تشريعية تلقى معارضة دولية بسبب قمع المعارضة ومنع الروهينغا من التصويت

      قوات الاحتلال تعتقل المواطن شوكت أحمد شوكت عقب مداهمة منزله خلال اقتحام قرية كفر مالك شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة

      قوات الاحتلال تقتحم بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة

