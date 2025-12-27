الأحد   
    الدفاع المدني بغزة: الخيام البالية لم تصمد أمام شدة الرياح ما أدى إلى تمزقها واقتلاع بعضها وترك عائلات كاملة في العراء

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      احتفال جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالذكرى 57 لتأسيسها في مخيم البداوي بطرابلس

      طائرات الاحتلال الحربية تشن غارة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة

      الجيش الباكستاني يعلن تحييد 4 مسلحين مرتبطين بـ”طالبان باكستان” في بلوشستان

