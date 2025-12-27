السبت   
    حزب الله يدعو إلى كشف الفاعلين من هذه الجماعات المنحرفة وتقديمهم إلى العدالة وإنزال أقصى العقوبات بهم

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      حزب الله يدين بشدة العمل الارهابي في حمص ويدعو الى إنزال أقصى العقوبات بالفاعلين

      النائب حسن عزّ الدين نطالب الحكومة اللبنانية بالعودة الى أولوياتها الوطنية في اتفاق وقف اطلاق النار

      حزب الله يتقدم من ذوي الشهداء بأحر التعازي والمواساة سائلاً الله تعالى للشهداء الرحمة وللجرحى الشفاء العاجل ‏وللشعب السوري الاستقرار والتقدم والازدهار

