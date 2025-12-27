حزب الله يعتبر أن الأيادي المجرمة التي امتدت إلى بيت من بيوت الله تعكس هوية هؤلاء القتلة الذين لا يؤمنون بالحرمات ‏والتنوع ويعتمدون خطاب الكراهية والإقصاء خدمة للمشاريع الأميركية ‏والإسرائيلية