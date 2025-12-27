السبت   
   27 12 2025   
   6 رجب 1447   
   بيروت 08:15
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مروحيات إسرائيلية تطلق النار شمال رفح في جنوب قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مدفعية الاحتلال تستهدف شرق مدينة غزة

      مدفعية الاحتلال تستهدف شرق مدينة غزة

      دوي انفجارات جديدة في العاصمة الأوكرانية كييف

      دوي انفجارات جديدة في العاصمة الأوكرانية كييف

      عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 27 كانون الأول/ ديسمبر 2025

      عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 27 كانون الأول/ ديسمبر 2025