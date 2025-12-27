السبت   
   27 12 2025   
   6 رجب 1447   
   بيروت 06:40
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الإدارة العسكرية في كييف: هجوم روسي واسع على العاصمة يستهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      تجدد دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف

      تجدد دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف

      طائرات الاحتلال المروحية تطلق النار بكثافة شرقي مدينة غزة

      طائرات الاحتلال المروحية تطلق النار بكثافة شرقي مدينة غزة

      أوكرانيا | انفجارات تهز كييف وتحذير من تأهب جوي شامل

      أوكرانيا | انفجارات تهز كييف وتحذير من تأهب جوي شامل