عاجل

3 شـهـداء من عناصر مباحث خانيونس بعد استـهـداف الاحـتـلال لهم في منطقة المواصي هم: منار إبراهيم محفوظ الفرا وهيثم عدنان جميل الأغا و طارق خالد بدير