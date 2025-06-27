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   1 محرم 1447   
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    الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحذّر من أنّ “السيناريو الأسوأ” بعد الضربات التي شنّتها الولايات المتّحدة على البرنامج النووي الإيراني يتمثّل بانسحاب طهران من معاهدة حظر الانتشار النووي