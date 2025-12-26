الجمعة   
   26 12 2025   
   5 رجب 1447   
   بيروت 14:30
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وزارة الصحة السورية: ارتفاع عدد الضحايا جراء الانفجار في مسجد بحي وادي الذهب بحمص إلى 8 أشخاص و18 مصابا

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان رحّب ترحيباً أولياً مشروطاً بإصدار مرسوم تعيين أعضاء مجالس العمل التحكيمية

      الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان رحّب ترحيباً أولياً مشروطاً بإصدار مرسوم تعيين أعضاء مجالس العمل التحكيمية

      واشنطن تبدي استعدادها لرعاية محادثات بين كمبوديا وتايلاند

      واشنطن تبدي استعدادها لرعاية محادثات بين كمبوديا وتايلاند

      عراقجي: صمود إيران بدّل نبرة واشنطن

      عراقجي: صمود إيران بدّل نبرة واشنطن