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ماكرون يحض الاتّحاد الأوروبي على أن يبرم سريعا اتفاقا مع الولايات المتّحدة بشأن الرسوم الجمركية محذّرا من أن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر “إلى الأبد