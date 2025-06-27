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   1 محرم 1447   
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    ماكرون يحض الاتّحاد الأوروبي على أن يبرم سريعا اتفاقا مع الولايات المتّحدة بشأن الرسوم الجمركية محذّرا من أن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر “إلى الأبد