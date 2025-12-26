الجمعة   
   26 12 2025   
   5 رجب 1447   
   بيروت 10:43
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: طائرات العدو الإسرائيلي شنت سلسلة غارات على مرتفعات زغرين في جرود الهرمل

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يشن غارات على منطقة بصليا في جنوب لبنان

      مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يشن غارات على منطقة بصليا في جنوب لبنان

      انخفاض سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز

      انخفاض سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز

      مراسل المنار: طائرات العدو تشن عدة غارات على منطقة الهرمل

      مراسل المنار: طائرات العدو تشن عدة غارات على منطقة الهرمل