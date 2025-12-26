الجمعة   
   26 12 2025   
   5 رجب 1447   
   بيروت 08:40
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    وزارة الدفاع الروسية : منظومات الدفاع الجوي تعترض وتدمر77 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر فلسطينية: طيران الاحتلال تطلق نيرانها تجاه مدينة رفح جنوب قطاع غزة

      مصادر فلسطينية: طيران الاحتلال تطلق نيرانها تجاه مدينة رفح جنوب قطاع غزة

      مصادر فلسطينية: طيران العدو يشن غارة على مدينة غزة

      مصادر فلسطينية: طيران العدو يشن غارة على مدينة غزة

      مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة البلد شرق نابلس وتداهم مسجدًا

      مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة البلد شرق نابلس وتداهم مسجدًا