    الجيش الأوكراني: استهداف منشأة نوفوشاختينسك للمنتجات النفطية في منطقة روستوف في روسيا

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر فلسطينية: انفجارات ضخمة تهز قطاع غزة ناجمة عن عمليات نسف في المناطق الشرقية لغزة

      مصادر فلسطينية: قوات العدو تقتحم بلدة بيتا جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية

      مراسل المنار: موقع العدو في رويسات العلم يستهدف اطراف بلدة كفرشوبا بطلقات نارية واطلاق قذيفة مضيئة في أجواء منطقة “رباع التبن” جنوب البلدة

