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الولايات المتحدة ترصد 30 مليون دولار لتمويل “مؤسسة غزة الإنسانية” التي تشهد عملياتها لتوزيع المساعدات في القطاع المدمر و المحاصر فوضى و سقوط عشرات الشهداء باستهدافهم من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي