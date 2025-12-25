مراسل المنار : محلقة إسرائيلية معادية كانت تحلق فوق مكان سقوط محلقة اسرائيلية أخرى في اطراف بلدتي عيترون وبليدا القت قنبلتين صوتيتين بالتزامن مع رشقات رشاشة كان يطلقها موقع المالكية المعادي بإتجاه المنطقة