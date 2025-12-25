الخميس   
   25 12 2025   
   4 رجب 1447   
   بيروت 16:57
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار : محلقة إسرائيلية معادية كانت تحلق فوق مكان سقوط محلقة اسرائيلية أخرى في اطراف بلدتي عيترون وبليدا القت قنبلتين صوتيتين بالتزامن مع رشقات رشاشة كان يطلقها موقع المالكية المعادي بإتجاه المنطقة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      عودة التيار الكهربائي إلى بلدة عديسة بعد انقطاع دام نحو عامين

      عودة التيار الكهربائي إلى بلدة عديسة بعد انقطاع دام نحو عامين

      الطائرة الليبية المنكوبة.. تحقيقات مكثفة وبدء تحليل الصندوقين الأسودين

      الطائرة الليبية المنكوبة.. تحقيقات مكثفة وبدء تحليل الصندوقين الأسودين

      الرقابة الصحية في بلدية الغبيري تتابع محلات مياه الشرب: فحوص مخبرية وإجراءات بحق المٌخالفين

      الرقابة الصحية في بلدية الغبيري تتابع محلات مياه الشرب: فحوص مخبرية وإجراءات بحق المٌخالفين