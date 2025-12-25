الخميس   
    حزب الله ينعى إلى الأمة الإسلامية والحوزات العلمية رحيل العالم ‏المجاهد سماحة الشيخ رضا مهدي بعد مسيرة حافلة ‏بالعلم والجهاد

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الطائرة الليبية المنكوبة.. تحقيقات مكثفة وبدء تحليل الصندوقين الأسودين

      مراسل المنار : محلقة إسرائيلية معادية كانت تحلق فوق مكان سقوط محلقة اسرائيلية أخرى في اطراف بلدتي عيترون وبليدا القت قنبلتين صوتيتين بالتزامن مع رشقات رشاشة كان يطلقها موقع المالكية المعادي بإتجاه المنطقة

      الرقابة الصحية في بلدية الغبيري تتابع محلات مياه الشرب: فحوص مخبرية وإجراءات بحق المٌخالفين

