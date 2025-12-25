الأردن.. تشييع عبد المطلب القيسي بعد 3 أشهر من احتجاز جثمانه لدى الاحتلال

تسلمت عائلة المواطن الأردني عبد المطلب القيسي ـ منفذ هجوم معبر الكرامة في سبتمبر/أيلول الماضي ـ جثمانه ودفنته فجر اليوم الخميس في العاصمة عمان، وذلك بعد 3 أشهر من احتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي جثمانه.

وأقميت مراسم تشييع القيسي أقيمت، فجر اليوم الخميس، وتمت تأدية صلاة الجنازة عليه في مسجد “وادي الشتاء” ضمن منطقة “وادي السير” في العاصمة عمان، وبعدها وُري جثمانه الثرى في مقبرة وادي الشتاء.

وكان القيسي (57 عاما) نفّذ هجوم معبر الكرامة (اللنبي) في 18 سبتمبر/أيلول الماضي، والذي أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين واحتُجز جثمانه منذ ذلك الحين لدى “إسرائيل”.

وعلى إثر العملية، أغلقت السلطات الإسرائيلية معبر اللنبي بشكل كامل، حتى أعيد فتحه في 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ومعبر اللنبي تسمية إسرائيلية للمعبر الذي يعرف بمعبر الكرامة لدى الفلسطينيين وجسر الملك حسين في الأردن، ويشكل المعبر نقطة عبور مهمة للتجارة بين الأردن و”إسرائيل”.

يُذكر أن معبر اللنبي شهد في سبتمبر/أيلول 2024 عملية نفذها سائق شاحنة أردني واستهدفت عناصر أمن يفتشون الشاحنات على الجسر الذي يخضع لسلطة إسرائيلية كاملة.

المصدر: موقع الجزيرة نت