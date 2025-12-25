الخميس   
   25 12 2025   
   4 رجب 1447   
   بيروت 15:10
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة: العجز الدوائي في القطاع المحاصر بلغ 52% وهناك أصناف عديدة رصيدها صفر

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الخارجية الروسية تعليقًا على الحصار الأميركي على فنزويلا: القرصنة واللصوصية التي عفى عليها الزمن وانمحت من الذاكرة يجري بعثها في البحر الكاريبي

      الخارجية الروسية تعليقًا على الحصار الأميركي على فنزويلا: القرصنة واللصوصية التي عفى عليها الزمن وانمحت من الذاكرة يجري بعثها في البحر الكاريبي

      البابا في قداس الميلاد: لنبذ الحروب والعنف والعمل من أجل كرامة الإنسان

      البابا في قداس الميلاد: لنبذ الحروب والعنف والعمل من أجل كرامة الإنسان

      الفاتيكان اقام قداس عيد الميلاد في كاتدرائية القديس بطرس

      الفاتيكان اقام قداس عيد الميلاد في كاتدرائية القديس بطرس