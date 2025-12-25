النائب فضل الله: بعض من في الداخل يريد تأجيل الانتخابات لتعويله أنه بسبب الحصار على بيئة المقاومة والعدوان “الإسرائيلي” ما يضعف هذه البيئة حتى يتمكنوا من تحقيق خرق