النائب فضل الله: بعض من في الداخل يريد اضعاف فكرة المقاومة وكل من يريد أن يحمل سلاحًا في وجه العدو “الإسرائيلي” لأن كان لهم مشروعًا لالحاق لبنان بالعدو ولكن المقاومة أفشلته