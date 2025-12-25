الخميس   
   25 12 2025   
   4 رجب 1447   
   بيروت 03:20
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مصادر فلسطينية: قوات العدو الإسرائيلي تقتحم بلدة حوسان غرب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الدفاع الروسية: منظومات الدفاع الجوي تدمر اربع طائرات مسيرة هاجمت موسكو

      الدفاع الروسية: منظومات الدفاع الجوي تدمر اربع طائرات مسيرة هاجمت موسكو

      الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية نسف ضخمة داخل مناطق انتشاره شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

      الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية نسف ضخمة داخل مناطق انتشاره شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

      الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي : فرض قيود مؤقتة على حركة استقبال وإقلاع الطائرات في مطار كراسنودار لضمان سلامة الرحلات الجوية

      الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي : فرض قيود مؤقتة على حركة استقبال وإقلاع الطائرات في مطار كراسنودار لضمان سلامة الرحلات الجوية