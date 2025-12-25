الخميس   
   25 12 2025   
   4 رجب 1447   
   بيروت 01:47
    عاجل

    مصادر فلسطينية: قوات العدو الإسرائيلي تقتحم بلدة طمون جنوبي طوباس وقرية عارورة شمال رام الله

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر فلسطينية: قوات العدو الإسرائيلي تداهم منازل المواطنين خلال اقتحام قرية سالم شرق نابلس

      مراسلنا: محلقة معادية استهدفت بلدة حولا للمرة الثالثة

      مدفعية الاحتلال تستهدف شرقي مدينة غزة

