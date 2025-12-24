بيان صادر عن 14 دولة منها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا وبلجيكا واليابان: ندين تصديق المجلس الأمني الإسرائيلي على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة