    عراقجي: تعريف الولايات المتحدة الجديد للدبلوماسية إملاء وليس تفاوضًا

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      إصابتان برصاص الاحتلال في جباليا البلد شمال قطاع غزة

      حماس: ندعو الى إلزام الاحتلال بتطبيق ما وقّع عليه من اتفاقات وعدم اختلاق المبررات للاستمرار في التصعيد ومحاولات تخريب الاتفاق لا سيما أن المقاومة تؤكد ولا تزال التزامها بالاتفاق

      حركة حماس: الانفجار في رفح وقع بمنطقة خاضعة لسيطرة الاحتلال بالكامل ولا يوجد أي فلسطيني يعمل فيها وحذرنا مسبقاً من وجود مخلفات الاحتلال في المنطقة

