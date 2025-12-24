الأربعاء   
   24 12 2025   
   3 رجب 1447   
   بيروت 14:52
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    أردوغان: رغم سريان وقف إطلاق النار في غزة منذ 11 أكتوبر لا تزال المشاكل قائمة في المناطق السكنية التي حولتها “إسرائيل” إلى ركام

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      بيسكوف: المبعوث الرئاسي الروسي كيريل دميترييف قدّم تقريراً مفصلاً إلى الرئيس بوتين حول نتائج محادثاته في الولايات المتحدة

      بيسكوف: المبعوث الرئاسي الروسي كيريل دميترييف قدّم تقريراً مفصلاً إلى الرئيس بوتين حول نتائج محادثاته في الولايات المتحدة

      بيسكوف: موسكو ستصوغ موقفها بشأن التسوية في أوكرانيا بناءً على المعلومات الواردة من دميترييف

      بيسكوف: موسكو ستصوغ موقفها بشأن التسوية في أوكرانيا بناءً على المعلومات الواردة من دميترييف

      جيش العدو: إصابة ضابط بجروح في انفجار عبوة ناسفة بمركبة مدرعة في رفح جنوبي قطاع غزة

      جيش العدو: إصابة ضابط بجروح في انفجار عبوة ناسفة بمركبة مدرعة في رفح جنوبي قطاع غزة