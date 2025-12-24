الأربعاء   
   24 12 2025   
   3 رجب 1447   
   بيروت 14:51
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: جميع المعايير الرئيسية لموقف روسيا من التسوية في أوكرانيا معروفة جيداً للولايات المتحدة وسنواصل الاتصالات مع واشنطن عبر القنوات القائمة قريباً

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      أردوغان: رغم سريان وقف إطلاق النار في غزة منذ 11 أكتوبر لا تزال المشاكل قائمة في المناطق السكنية التي حولتها “إسرائيل” إلى ركام

      أردوغان: رغم سريان وقف إطلاق النار في غزة منذ 11 أكتوبر لا تزال المشاكل قائمة في المناطق السكنية التي حولتها “إسرائيل” إلى ركام

      بيسكوف: المبعوث الرئاسي الروسي كيريل دميترييف قدّم تقريراً مفصلاً إلى الرئيس بوتين حول نتائج محادثاته في الولايات المتحدة

      بيسكوف: المبعوث الرئاسي الروسي كيريل دميترييف قدّم تقريراً مفصلاً إلى الرئيس بوتين حول نتائج محادثاته في الولايات المتحدة

      بيسكوف: موسكو ستصوغ موقفها بشأن التسوية في أوكرانيا بناءً على المعلومات الواردة من دميترييف

      بيسكوف: موسكو ستصوغ موقفها بشأن التسوية في أوكرانيا بناءً على المعلومات الواردة من دميترييف