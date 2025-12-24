الأربعاء   
   24 12 2025   
   3 رجب 1447   
   بيروت 11:45
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار : الطيران الحربي المعادي أغار على وادٍ بين حومين الفوقة-عزّة و دير الزهراني

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الرئيس بري: من كل قرية حدودية تتهيأ لإحياء الميلاد نأمل أن يكون هذا العيد ترجمة عملية لرسالة ودعوة البابا

      الرئيس بري: من كل قرية حدودية تتهيأ لإحياء الميلاد نأمل أن يكون هذا العيد ترجمة عملية لرسالة ودعوة البابا

      الرئيس نبيه بري يهنئ اللبنانيين عامة والمسيحيين خاصة بالميلاد: بالمحبة والوحدة ننقذ لبنان ونحميه وطناً لجميع أبنائه

      الرئيس نبيه بري يهنئ اللبنانيين عامة والمسيحيين خاصة بالميلاد: بالمحبة والوحدة ننقذ لبنان ونحميه وطناً لجميع أبنائه

      العدو الإسرائيلي واصل انتهاك السيادة اللبنانية

      العدو الإسرائيلي واصل انتهاك السيادة اللبنانية