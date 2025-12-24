الأربعاء   
   24 12 2025   
   3 رجب 1447   
   بيروت 10:09
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قصف مدفعي داخل مناطق انتشار جيش الاحتلال في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مجمع الشفاء الطبي: شهيد و 9 مصابين بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها في جباليا شمالي قطاع غزة

      مجمع الشفاء الطبي: شهيد و 9 مصابين بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها في جباليا شمالي قطاع غزة

      تصعيد بين واشنطن وكاراكاس.. ناقلة نفط تعود وقانون فنزويلي يجرّم المصادرة

      تصعيد بين واشنطن وكاراكاس.. ناقلة نفط تعود وقانون فنزويلي يجرّم المصادرة

      وزير الداخلية التركي يعلن العثور على جثث الضحايا والصندوق الأسود لطائرة رئيس الأركان الليبي

      وزير الداخلية التركي يعلن العثور على جثث الضحايا والصندوق الأسود لطائرة رئيس الأركان الليبي