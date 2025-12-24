الأربعاء   
   24 12 2025   
   3 رجب 1447   
   بيروت 03:50
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    سفير فنزويلا لدى الأمم المتحدة: فنزويلا ليست سوى الهدف الأول في خطة أكبر والحكومة الأميركية تريدنا منقسمين لتغزونا قطعة قطعة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر فلسطينية: قوات العدو الإسرائيلي تقتحم بلدة عتيل شمال طولكرم بالضفة الغربية

      مصادر فلسطينية: قوات العدو الإسرائيلي تقتحم بلدة عتيل شمال طولكرم بالضفة الغربية

      الهلال الأحمر الفلسطيني: قوات الاحتلال تحتجز طواقم الإسعاف داخل مخيم عسكر القديم شرق نابلس

      الهلال الأحمر الفلسطيني: قوات الاحتلال تحتجز طواقم الإسعاف داخل مخيم عسكر القديم شرق نابلس

      مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم قريتي فقوعة وجلبون شمال شرق مدينة جنين شمال الضفة الغربية

      مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم قريتي فقوعة وجلبون شمال شرق مدينة جنين شمال الضفة الغربية