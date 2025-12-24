الأربعاء   
   24 12 2025   
   3 رجب 1447   
   بيروت 02:10
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تداهم منزلاً خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوب الضفة الغربية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم قريتي فقوعة وجلبون شمال شرق مدينة جنين شمال الضفة الغربية

      مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم قريتي فقوعة وجلبون شمال شرق مدينة جنين شمال الضفة الغربية

      مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين و قوات العدو الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم عسكر القديم شرق نابلس

      مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين و قوات العدو الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم عسكر القديم شرق نابلس

      مراسل المنار: تفجير ثانٍ نفذته قوات العدو الإسرائيلي جنوب شرق الموقع المستحدث في “تلة الحمامص” ببلدة الخيام جنوب لبنان

      مراسل المنار: تفجير ثانٍ نفذته قوات العدو الإسرائيلي جنوب شرق الموقع المستحدث في “تلة الحمامص” ببلدة الخيام جنوب لبنان