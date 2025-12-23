الأربعاء   
    اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية النبي صالح بالضفة المحتلة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسل المنار: تفجير ثانٍ نفذته قوات العدو الإسرائيلي جنوب شرق الموقع المستحدث في “تلة الحمامص” ببلدة الخيام جنوب لبنان

      إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

      مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف شرق قرية جحر الديك في قطاع غزة

