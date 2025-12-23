الثلاثاء   
   23 12 2025   
   2 رجب 1447   
   بيروت 21:10
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي: “إسرائيل” تماطل ولا تريد المضي قدماً إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وول ستريت جورنال: واشنطن نقلت قوات عسكرية وطائرات إضافية إلى منطقة البحر الكاريبي

      وول ستريت جورنال: واشنطن نقلت قوات عسكرية وطائرات إضافية إلى منطقة البحر الكاريبي

      “ارتفاع قياسي للذهب مع تصاعد القلق العالمي وتحولات السياسات النقدية”

      “ارتفاع قياسي للذهب مع تصاعد القلق العالمي وتحولات السياسات النقدية”

      “حملة تلقيح المواشي في بنت جبيل بمبادرة وزارة الزراعة واتحاد البلديات”

      “حملة تلقيح المواشي في بنت جبيل بمبادرة وزارة الزراعة واتحاد البلديات”