    العماد رودولف هيكل: الجيش بصدد الانتهاء من المرحلة الأولى من خطته ويُجري التقييم والدراسة والتخطيط بكلّ دقة وتأنٍّ للمراحل اللاحقة ويأخذ مختلف المعطيات والظروف في الحسبان

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قوات الاحتلال الإسرائيلي تُجدّد توغّلها في ريف القنيطرة وسط تصاعد الانتهاكات

      برنامج الأغذية العالمي: أكثر من 100 ألف شخص بقطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي رغم انحسار المجاعة

      قائد الجيش اللبناني: نطمح إلى تعزيز قدرات الجيش كي يصبح الحامي لأمن اللبنانيين

