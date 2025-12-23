الثلاثاء   
   23 12 2025   
   2 رجب 1447   
   بيروت 11:16
    الجيش اللبناني: استشهاد الرقيب الأول علي عبد الله بغارة اسرائيلية أمس استهدفت سيارة كان بداخلها على طريق القنيطرة – المعمرية في صيدا

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      تحذير طبي من كارثة صحية في غزة بسبب نقص الأدوية ومنع سفر المرضى

      رصاص الاحتلال واعتداء المستوطنين يصيب 6 فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلّة

      الكرملين يحذر: محادثات السلام في أوكرانيا ليست انفراجاً

