    الأونروا: الأوضاع في غزة ما زالت مزرية والاحتياجات الإنسانية هائلة وسط دمار واسع النطاق ونقص حاد في الغذاء

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      منظمة الأمن الغذائي المتكامل: 1.6 مليون شخص في غزة يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي

      مصادر فلسطينية: قصف مدفعي للعدو الإسرائيلي يستهدف حي التفاح شرق مدينة غزة

      مراسل المنار : دوي تفجير جديد وتصاعد الدخان شرق بلدة ميس الجبل

