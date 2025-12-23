الثلاثاء   
   23 12 2025   
   2 رجب 1447   
   بيروت 02:47
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    الرئيس الامريكي: نحن بحاجة إلى غرينلاند لدواعي أمننا القومي

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسل المنار : تفجير كبير سمع دويه في بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان

      مراسل المنار : تفجير كبير سمع دويه في بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان

      مصادر فلسطينية: قوات العدو الإسرائيلي تداهم منزلاً خلال اقتحامها بلدة سنيريا جنوب قلقيلية

      مصادر فلسطينية: قوات العدو الإسرائيلي تداهم منزلاً خلال اقتحامها بلدة سنيريا جنوب قلقيلية

      ترامب: الولايات المتحدة ستحتفظ بالنفط الفنزويلي المصادر وناقلات النفط الخاضعة للعقوبات

      ترامب: الولايات المتحدة ستحتفظ بالنفط الفنزويلي المصادر وناقلات النفط الخاضعة للعقوبات