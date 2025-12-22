الثلاثاء   
    جيش الاحتلال الاسرائيلي ينسف منازل سكنية شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مقاومون يطلقون النار باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها لمدينة طوباس بالضفة المحتلة

      قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مدينة طوباس شمال الضفة المحتلة

      جرافة للاحتلال الاسرائيلي تقتحم قرية المعصرة جنوب بيت لحم بالضفة المحتلة

