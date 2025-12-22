الإثنين   
   22 12 2025   
   1 رجب 1447   
   بيروت 18:40
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مكتب إعلام الأسرى: إصابة عدة أسيرات جراء قمع الاحتلال في معتقل الدامون

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      فنزويلا: روسيا تؤكد دعمها الكامل لكراكاس في مواجهة الحصار الأميركي

      فنزويلا: روسيا تؤكد دعمها الكامل لكراكاس في مواجهة الحصار الأميركي

      أكثر من 107 آلاف سوداني نزحوا من الفاشر بسبب تدهور الوضع الأمني

      أكثر من 107 آلاف سوداني نزحوا من الفاشر بسبب تدهور الوضع الأمني

      إصابة 3 فلسطينيين برصاص المستوطنين الصهاينة خلال الاعتداء على تجمع “عرب نخيلة الكعابنة” شرق بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة

      إصابة 3 فلسطينيين برصاص المستوطنين الصهاينة خلال الاعتداء على تجمع “عرب نخيلة الكعابنة” شرق بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة