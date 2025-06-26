الخميس   
   26 06 2025   
   30 ذو الحجة 1446   
   بيروت 18:53
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    كتائب القسام: ننعى اللواء محمد سعيد إيزدي قائد ملف فلسطين بقوة القدس بالحرس الثوري الذي اغتيل في العدوان على إيران