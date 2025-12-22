الإثنين   
   22 12 2025   
   1 رجب 1447   
   بيروت 07:30
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    رويترز عن سلطات إقليم كراسنودار الروسي: تضرر سفينتين ورصيفين بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر فلسطينية: الاحتلال يشن غارة على شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة

      مصادر فلسطينية: الاحتلال يشن غارة على شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة

      وزارة الصحة الفلسطينية بغزة: توقف كامل لخدمة القسطرة والقلب المفتوح في القطاع

      وزارة الصحة الفلسطينية بغزة: توقف كامل لخدمة القسطرة والقلب المفتوح في القطاع

      وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط: الـ19مستوطنة غير قانونية بموجب القانون الدولي

      وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط: الـ19مستوطنة غير قانونية بموجب القانون الدولي