الخميس   
   26 06 2025   
   30 ذو الحجة 1446   
   بيروت 17:16
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    الحرس الثوري: الجيش الصهيوني كان هو البادئ بالحرب لكن نهايتها جاءت على يد ابناء الامة الشجعان في القوات المسلحة