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   26 06 2025   
   30 ذو الحجة 1446   
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    وزارة الصحة اللبنانية: استشهاد مواطن لبناني في استهداف مسيرة معادية لجرافة “بوبكات” في بلدة شقرا جنوب لبنان