الخميس   
   26 06 2025   
   30 ذو الحجة 1446   
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    الامام السيد على الخامنئي: مع كل الادعاءات كاد النظام الصهيوني ان ينهار ويدمر تحت ضربات الجمهورية الاسلامية