الخميس   
   26 06 2025   
   30 ذو الحجة 1446   
   بيروت 13:47
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وسائل اعلام ايرانة: مجلس صيانة الدستور يقر مشروع القانون المقدم من البرلمان لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية