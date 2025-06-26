الخميس   
   26 06 2025   
   30 ذو الحجة 1446   
   بيروت 12:01
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    العلاقات الاعلامية بحزب الله: كل ما ينشر تحت ما يسمى “مصدر في حزب الله” وغيره هو عار عن الصحة ولا يمكن البناء عليه