الخميس   
   26 06 2025   
   30 ذو الحجة 1446   
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    اعلام العدو: مقتل ضابط و6 جنود من الهندسة القتالية “الاسرائيلية” في كمين في خانيونس فضيحة تقصير كبرى لحرب بلا هدف